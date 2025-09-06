Tragedia al crossodromo di Marradi, dove, a seguito di un incidente, ha perso la vita un uomo di 67 anni, di Faenza.

L’uomo stava girando in pista in sella ad una moto. Fatale è risultata una caduta, avvenuta in pieno rettilineo. All’arrivo del personale del 118, per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Non è escluso che alla base dell’incidente si sia verificato un malore. Sarà ora l’autopsia a dover far luce su quanto accaduto. Sul decesso dell’uomo è stato aperto un fascicolo da parte della locale compagnia dei Carabinieri.