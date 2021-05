Incidente aereo: grande commozione per l’ultimo saluto al pilota Valerio Antonucci

In tanti oggi hanno voluto essere presenti ai funerali di Valerio Antonucci, il pilota 53enne che lo scorso 14 maggio ha perso la vita nell’incidente aereo poco distante da Fosso Ghiaia. Valerio, originario di Pordenone, e pilota della scuola di paracadutismo Skydive Pull Out Ravenna, dove si è svolta la cerimonia, quel tragico giorno si trovava a bordo dell’aereo insieme al collega Riccardo Gamberini, anche lui deceduto nell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni l’aereo sarebbe precipitato dopo un tentato atterraggio di emergenza, prendendo fuoco prima di schiantarsi al suolo. Le indagini in corso permetteranno di fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente.