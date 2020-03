Non ce l’ha fatta l’uomo di 77 anni coinvolto nell’incidente di martedì pomeriggio a Prada. Alla guida di una Fiat Punto, l’uomo è stato coinvolto in un sinistro stradale a poca distanza da casa. L’auto si è scontrata con un camion, un trasporto eccezionale, che percorreva via Prada in direzione di Forlì. Dopo l’urto, l’anziano era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno operato a lungo per riuscire a liberarlo. A medici e infermieri del 118 intervenuti sul posto, le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche, al punto tale che si è preferito un trasferimento d’urgenza all’ospedale più vicino, piuttosto che un volo in elicottero verso il centro traumatologico di Cesena. Purtroppo però le ferite riportate dopo l’incidente si sono rivelate troppo gravi e il 77enne è deceduto.