Inchiesta sull’alluvione: Bertozzi (Fdi) torna a chiedere ai magistrati di essere ascoltato

Il consigliere comunale di Faenza Stefano Bertozzi torna a chiedere alla Procura di Ravenna di essere ascoltato in merito all’indagine sull’alluvione. Bertozzi, che a Ravenna è anche consigliere provinciale, sempre per Fratelli d’Italia, aveva già avanzato una prima richiesta ai magistrati.

Con la propria indagine, la Procura di Ravenna vuol far luce su eventuali responsabilità legate all’alluvione, per capire se i danni provocati nel maggio dello scorso anno dalle acque fuoriuscite dai fiumi potevano essere evitati o sarebbero potuti essere inferiori, se ci fosse stata una miglior cura e difesa del territorio.

Per il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi uno dei nodi centrali dell’intera vicenda sarebbero le casse d’espansione mai realizzate in 30 anni fra Tebano e Riolo Terme, lungo il Senio, per la messa in sicurezza di Castel Bolognese e degli abitati a valle del Comune.