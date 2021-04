250 metri quadrati della pineta di Milano Marittima sono andati a fuoco nella giornata di domenica. L’incendio ha riguardato il sottobosco dell’area verde. L’allarme è scattato poco prima delle 11. Sul posto sono intervenute 2 squadre: i Vigili del Fuoco di Cervia, con l’autobotte, e i Vigili del Fuoco di Ravenna con l’autobotte. In tutto in campo 7 uomini che per un’ora e mezzo hanno lavorato per spegnere il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Non è ancora chiaro cosa abbia generato l’incendio.