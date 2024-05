Un incendio ha aggredito un bar caffè a Bagnacavallo la notte scorsa. Non si sanno ancora le cause, ma secondo le prime informazioni si esclude la natura doloso del rogo.

Il bar, situato in via Sinistra Canale Superiore, si trova in un complesso che comprende altre attività, questo ha reso ancor più difficile il lavoro dei Vigili del Fuoco, arrivati prontamente sul posto, sia da Lugo che da Ravenna.

E’ subito stata messa in sicurezza tutta la zona e non risulta nessun ferito.

Attualmente si sta indagando per capire le cause dell’incendio.