Ieri notte verso le 24 si è sviluppato un incendio all’interno del Mercato Coperto di Russi, l’allarme è stato dato da un passante che aveva notato molto fumo ed ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco che giunti sul posto hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’immobile. Le possibili cause ma sono ipotesi un corto circuito. Sul posto i Carabinieri, il mercato rimarrà chiuso per diversi giorni.