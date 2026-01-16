Un incendio nella notte, nel piazzale della Consar, ha coinvolto tre mezzi. I Vigili del Fuoco hanno lavorato lungamente per riuscire a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il rogo sembra sia partito da uno dei camion fermi nel piazzale vicino all’Adriatica, ma non si conoscono ancora le cause. Sembra comunque che il rogo sia stato accidentale. La Polizia di Stato ha comunque aperto un’indagine.

A dare l’allarme, intorno alle 2 di notte, alcuni lavoratori. Nessuna persona è rimasta ferita. Tre i veicoli distrutti.