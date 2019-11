Incendio Lotras: strage di uccelli attorno alla cassa di laminazione inquinata

Moria di uccelli vicino alla casa di laminazione inquinata dall’incidente al magazzino Lotras di via Deruta. A denunciarlo sono alcuni residenti della zona che in questi giorni stanno soccorrendo diverse specie di animali. Sembra che a pagare maggiormente le conseguenze dell’inquinamento siano gli storni che sono tornati a popolare l’intera area. Gli uccelli, dimorando fra la vegetazione sporcata dall’acqua inquinata per lo spegnimento dell’incendio, si sono imbrattati le piume e, appesantiti dai liquami, non riescono più a volare. Gli esemplari più forti riescono ancora a compiere qualche volo radente, ma per la maggior parte si ritrovano a saltellare lungo i prati e lungo la linea ferroviaria in cerca di cibo.