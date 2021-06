Incendio Lotras: iniziate le operazioni di bonifica dell’ultima cassa di laminazione inquinata

Iniziate nella mattinata di martedì le operazioni di bonifica nella cassa di laminazione adiacente allo stabilimento Tampieri, l’area che ricevette le acque usate per lo spegnimento dell’incendio del grande magazzino Lotras nell’agosto del 2019. Si tratta delle ultime fasi di bonifica dell’incendio che mise in allarme non solo la città di Faenza, ma tutta la provincia. Le preoccupazioni infatti erano legate alla ricaduta ambientale del rogo. Un rogo sul quale sta ancora indagano la magistratura e a ricordo del quale rimane ancora lo scheletro del grande stabilimento che molto probabilmente, quando si completerà l’iter giuridico, sarà abbattuto.