Incendio in un’azienda agricola a Camerlona nel pomeriggio di sabato. A prendere fuoco sono stati mille metri cubi di biomasse stipate in un deposito a cielo aperto. Dopo la chiamata alla centrale operativa, intorno alle 18.30, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuco che si sono messi all’opera per spegnere le fiamme. Quattro le squadre in campo nel separare tutto il materiale ammassato e contemporaneamente raffreddarlo mediante il getto delle pompe d’acqua.

Nessuna persona è rimasta ferita. Ancora ignote le cause dell’incendio.

Nell’azienda agricola sono arrivati anche gli ispettori di Arpae per monitorare la qualità dell’aria dopo il rogo.