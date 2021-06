Tutti in salvo i lavoratori e gli animali presenti all’interno di un’azienda agricola di Voltana, dove questa mattina intorno alle 11 è scoppiato un incendio per cause ancora ignote. Le fiamme sono state probabilmente alimentate dalle diverse balle di fieno che si trovavano all’interno dell’azienda. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con quattro mezzi, spegnendo l’incendio prima che ferisse persone o animali.