Incendio in un’abitazione nel pomeriggio di sabato a Faenza. L’allarme è scattato a Sant’Andrea, in via Zotto, dove si sono precipitati i Vigili del Fuoco e il personal del 118. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio è stato domato in poco tempo, dopodiché è iniziata l’ispezione da parte dei pompieri degli immobili interessati dal rogo per verificarne l’agibilità e per capire le cause che hanno scatenato le fiamme, propagatesi al primo piano.

Saranno poi i carabinieri ad occuparsi dell’indagine.