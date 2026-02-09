Notte di forte apprensione a Ravenna, dove un incendio scoppiato all’interno di un appartamento di edilizia popolare ha costretto all’evacuazione di un’intera palazzina. L’allarme è scattato nelle ore notturne in via Ciliegi 4, quando le fiamme si sono sviluppate in un alloggio situato al primo piano.

Tre persone, residenti nell’appartamento coinvolto, hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state trasportate al Pronto Soccorso per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito della batteria di una bicicletta a pedalata assistita presente nell’abitazione.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti da Ravenna e da Cervia, che hanno messo in salvo gli occupanti dell’appartamento e disposto, a scopo precauzionale, l’evacuazione di tutti gli altri residenti dello stabile.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con due ambulanze, oltre alla Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della sicurezza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 5 del mattino. Gli abitanti degli altri alloggi hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni, mentre l’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile e resta, al momento, sotto sequestro per ulteriori verifiche.