E’ stata avvolta dalle fiamme una casa abbandonata situata a Borgo Montone. L’incendio in un edificio situato in via Fiume abbandonato.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna domando le fiamme in poco tempo.

Non si sanno le cause, ma si sta indagando.

Sul posto anche le forze dell’ordine.