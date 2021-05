Garage di un condominio a fuoco nella mattinata di lunedì a Faenza, in via Ravegnana. L’incendio è avvenuto intorno alle 6. Le fiamme sembra si siano generate da un caricabatterie in funzione e collegato ad un’automobile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evacuato i residenti. Una persona è stata trasportata in ospedale con un codice di bassa gravità. Ingenti i danni.