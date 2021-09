Un’alta colonna di fumo si è alzata nel pomeriggio di mercoledì a Conselice a causa di un incendio scoppiato in un capannone in via Puntiroli. Ingenti i danni all’edificio, nonostante il rogo sia stato spento abbastanza velocemente. Sul posto sono intervenute diverse squadre provenienti da Lugo, Faenza e Ravenna. Non è ancora chiaro cos’abbia scatenato le fiamme. In via Puntiroli anche i carabinieri di Lugo.