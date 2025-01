Incendio in un appartamento a Godo, in via Verdi. Due le persone trasportate in ospedale: una mamma e sua figlia, per accertamenti, dopo aver respirato il fumo del rogo.

Le fiamme sono scaturite al primo piano di una palazzina, sede anche di un ambulatorio medico e del consiglio di zona Godo-Cortina, intorno alle 17. In casa si trovavano la donna e una delle due figlie.

Oltre ai Vigili del Fuoco, con diverse squadre provenienti da Ravenna, in via Verdi, sono arrivate anche le ambulanze del 118. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio, ma i locali sono stati gravemente danneggiati. Carabinieri e alla Polizia Locale, durante le operazioni di spegnimento, hanno garantito la sicurezza dell’area. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al rogo. Sul posto è sopraggiunta anche la sindaca di Russi, Valentina Palli.