Incendio in un appartamento a Fusignano

Incendio alle 5.30 in un appartamento a Fusignano, in via Emaldi, nei pressi della piazza centrale. Il rogo ha interessato la camera da letto posta al primo piano, sopra ad un bar. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Lugo e di Ravenna. Necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, per soccorrere una donna in stato di agitazione, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per le fiamme e il fumo. In via Emaldi anche i Carabinieri della locale compagnia per garantire ai soccorritori di operare in sicurezza.