Incendio in un agriturismo a Solarolo: al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco

Incendio in un agriturismo a Solarolo nel pomeriggio di domenica 26 aprile. L’allarme è scattato in via Sandretti, qualche chilometro appena fuori dal centro abitato, all’agriturismo “La casa sull’albero”, poco dopo le 13. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 4 squadre. In loro supporto i carabinieri della locale compagnia. Sul posto erano presenti anche i titolari dell’agriturismo con alcuni loro parenti accorsi non appena saputa la notizia. Una persona ha avuto un leggero malore ed è stato necessario quindi l’intervento di un’ambulanza del 118. L’incendio fortunatamente è stato subito circoscritto e non si è propagato ai diversi immobili della struttura. A prendere fuoco, da una prima ricostruzione, sembra sia stato il locale caldaia, ma le indagini sulle cause di quanto accaduto inizieranno solo ultimate le fasi di spegnimento delle fiamme.