Incendio in borgo: muore un uomo

Un uomo è deceduto a Faenza a causa delle conseguenze di un incendio. Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento in borgo, nella zona tristemente conosciuta per essersi alluvionata più volte, all’incrocio fra via Silvio Pellico e via Torretta, intorno alle 18. Nell’abitazione al primo piano viveva un uomo di 74 anni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i residenti della zona, che hanno chiamato i Vigili del Fuoco, allarmati dal fumo denso che fuoriusciva dalla casa. Non è chiaro ancora quali siano le cause del rogo. Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme ma per il 74enne, da tempo non più in grado di muoversi autonomamente, non c’è stato nulla da fare. Il fumo che ha invaso i vari locali è purtroppo risultato fatale. Inutile l’intervento del personale del 118.

La ricostruzione di quanto accaduto spetta ora alla Polizia di Stato, al termine degli esami della Scientifica.