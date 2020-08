Incendio Casola Valsenio: è stato circoscritto, ma i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro

Il bosco di Monte Battaglia è stato avvolto dalle fiamme nei pressi di via Chiesuola, dove i Vigili del Fuoco sono al lavoro dal pomeriggio di domenica 23 agosto al fine di contenere l’incendio divampato per 15 ettari. I pompieri impegnati sono arrivati dal comando di Ravenna, con molte squadre, e dal comando di Bologna con mezzi antincendio boschivi e autobotti da 50mila litri d’acqua. Alcuni colleghi sono giunti anche da Forlì e Rimini. Ancora oggi, lunedì 24 agosto, due elicotteri – del reparto volo di Bologna – e un aereo canadair – proveniente da Genova – stanno sorvolando la zona, che nella notte è stata circoscritta e quindi contenuta. I sorvoli sono in corso a causa di focolai.