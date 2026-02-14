Un’alta colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha attirato l’attenzione di molti faentini nel pomeriggio del 14 febbraio e ha generato un po’ di paura nei frequentatori del centro commerciale Le Maioliche, intorno alle 17. Poco vicino, infatti, nel cantiere mai terminato dell’altro centro commerciale, Le Perle, si è sprigionato un incendio. Sul posto si sono quindi portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Faenza. I pompieri sono intervenuti con un’autopompa serbatoio e un’autobotte da Faenza e con un’autoscala e un carro aria dalla sede di Ravenna.
Le fiamme sono state domate in poco tempo e le strutture portanti del capannone non sono state danneggiate. Non è ancora chiaro, però, cos’abbia causato il rogo in uno dei primi capannoni del complesso. Le fiamme hanno interessato del materiale edile e altro materiale vario. Saranno le stesse forze dell’ordine a dover chiarire quanto accaduto. Non è escluso che all’interno dell’area si sia introdotto qualcuno, come più volte accaduto in passato, e abbia causato, accidentalmente o volontariamente, le fiamme.

Intervenuti sul luogo dell’incendio anche i soccorritori del 118, ma nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio e nelle operazioni di spegnimento.

Per quanto riguarda il centro commerciale, al momento, non ci sono novità sul futuro del progetto di rilancio dell’intera area, il Faenza Shopping Park.

