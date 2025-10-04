A seguito dell’incidente di sabato mattina allo stabilimento Versalis, nel polo chimico di Ravenna, a fianco dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli operatori Arpae per monitorare le conseguenze ambientali del rogo.

“L’incendio ha interessato una linea di produzione di gomma, che al momento non era attiva, provocando un’alta colonna di fumo nero. Dopo un primo intervento degli operatori interni della sicurezza, sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’incendio, che è sempre rimasto contenuto all’interno del perimetro della ditta e dell’unico capannone interessato, già in tarda mattinata era sotto controllo e prossimo allo spegnimento” spiega Arpae in una nota.

I fumi derivanti dall’incendio in un primo momento erano sospinti dal vento in direzione del mare, poi l’intensità del vento è diminuita, e i fumi sono rimasti sopra la zona industriale.

Quando i tecnici Arpae sono arrivati sul posto hanno effettuato le misurazioni di inquinanti e in particolare di composti organici volatili, nello specifico isobutadiene, tramite dispositivo portatile (Pid), che hanno registrato valori bassi (0,06 ppm di isobutadiene, ampiamente al di sotto del valore ritenuto significativo per l’esposizione), a conferma della diffusione verso l’alto degli inquinanti generati dalla combustione.

“Arpa e Ausl hanno valutato congiuntamente la situazione in corso, concordando quindi la linea d’intervento. Considerata la relativa breve durata dell’incendio, non è stato ritenuto necessario installare campionatori di più lunga durata”.

Le acque di spegnimento dell’incendio sono state convogliate al sistema interno di raccolta, garantendone il corretto smaltimento.