Attimi di apprensione ieri sera a Ravenna, dove intorno alle 21.30 è scoppiato un incendio presso il silos di cereali di Terremerse in via Dismano.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con autoscala e autobotte. Il lavoro coordinato delle squadre ha permesso di circoscrivere l’incendio e gestire la situazione senza ulteriori rischi per le strutture circostanti.

Il tempismo dei soccorsi è stato decisivo per evitare danni più gravi e garantire la sicurezza dell’area. Al momento non si registrano feriti.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.