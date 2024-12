È successo nelle prime ore di questo pomeriggio presso il porto di Ravenna. Per cause ancora in fase di accertamento, una colonna di fumo si è alzata in via Silvano Rubboli.

A prendere fuoco è stato un nastro trasportatore della Eurodocks.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno fatto fronte all’incendio grazie all’utilizzo di un’autoscala.