Incendio al polo chimico: continuano le operazioni di spegnimento. Il sindaco: “Monitoriamo la situazione”

Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio al polo chimico di Ravenna. Impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Dagli altri Comandi romagnoli sono in arrivo rinforzi a causa della complessità delle operazioni. L’intera zona è stata evacuata e non si registrano feriti. Nel frattempo è iniziato il monitoraggio dell’aria da parte del personale di Arpae.

Il sindaco Alessandro Barattoni ha intanto diffuso una breve nota stampa: “”È in corso un incendio al reparto finiture gomme della Versalis. I Vigili del Fuoco – spiega il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni – sono intervenuti tempestivamente e sono al lavoro per contenere i danni e spegnere le fiamme. Come amministrazione comunale stiamo monitorando attentamente la situazione insieme ad Arpae. Qualora necessario seguiranno aggiornamenti”.