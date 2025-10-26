Attimi di apprensione nella serata di sabato 25 ottobre nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato all’interno dell’impianto.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una cabina elettrica, generando una densa colonna di fumo nel reparto, un laminatoio, che è stato immediatamente fermato per consentire le operazioni di sicurezza.

Grazie al rapido intervento delle squadre dei pompieri, l’incendio è stato circoscritto e domato in breve tempo.

Non si registrano feriti, ma tra i lavoratori presenti non sono mancati attimi di paura.

Resta ora da quantificare l’entità dei danni e i tempi necessari per ripristinare completamente la produzione nel reparto coinvolto.