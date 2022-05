Incendio a due passi dal duomo di Faenza: distrutti due bagni chimici e un’auto | VIDEO

Incendio in pieno centro a Faenza, due bagni chimici a fuoco a pochi passi dal duomo. È successo in via Paolo Costa intorno alle 19. Le fiamme hanno completamente distrutto i bagni chimici e si sono diffuse ad un’auto posteggiata accanto. Il rogo rapidamente ha raggiunto dimensioni ragguardevoli tanto da danneggiare un cartello stradale, il muro e il portone dell’istituto bancario che fa angolo fra via Costa e via Bertucci, il Crédit Agricole. Il fumo nero dell’incendio era ben visibile da tutto il centro storico ed ha attirato l’attenzione di molti faentini.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del rogo, avvertendo i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente sedato il pericolo, ma purtroppo ormai l’auto parcheggiata vicino ai bagni era stata irrimediabilmente danneggiata. Sull’episodio è aperta ora un’indagine da parte dei Carabinieri di Faenza che sperano di trovare riscontri importanti dalle diverse telecamere di videosorveglianza installate nella via e nella zona del centro. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto alcune persone davanti ai bagni poco prima dell’incendio.