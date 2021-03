Incendio a Bagnacavallo nella notte fra giovedì e venerdì. L’allarme è scattato poco dopo le 3.30: squadre dei Vigili del Fuoco della sede di Ravenna e del distaccamento di Lugo sono intervenute in via Scirocco dove un capannone aveva preso fuoco.

Le fiamme erano scaturite all’interno di un box. Il capannone, di una settantina di metri, è infatti suddiviso in 18 box, 9 per lato.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati per i rilievi di competenza anche i carabinieri della Stazione di Traversara e i tecnici di ARPAE. Nel box andato a fuoco era stoccato materiale vario, tutto distrutto dalle fiamme