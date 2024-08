L’estate sta per concludersi, ma la magia non accenna a svanire! La “Scuola per Apprendisti Maghi e Streghe” di Kid Lights APS si prepara a chiudere la stagione estiva con una serie di eventi imperdibili. Dopo il successo del CRE a giugno e luglio, l’iniziativa continua a incantare con appuntamenti che promettono magia e avventure straordinarie: i Wizard Games a Palazzo San Giacomo, un’avventura fuori porta alle terme di Montegrotto, una sfida misteriosa a Sant’Alberto e una nuova sessione di CRE per prepararsi al meglio alla scuola babbana!

Il 29 agosto, Palazzo San Giacomo si trasformerà in un’arena magica per ospitare i Wizard Games, un’emozionante avventura in cui giovani maghi e streghe metteranno alla prova le loro abilità in sfide in stile Harry Potter e Percy Jackson. L’evento è gratuito, nell’ambito dell’iniziativa Picnic a Palazzo, e i bambini potranno partecipare, dalle 18.00 alle 20.00, senza necessità di essere accompagnati dai genitori, che potranno in relax gustare l’agri-aperitivo a km 0 di Campagna Amica.

Dal 2 al 13 settembre, alla Rocca Brancaleone, la Scuola per Apprendisti Maghi e Streghe riapre i battenti con l’ultima sessione del CRE. Apprendisti maghi e streghe avranno l’opportunità imperdibile di affinare le loro competenze e i loro talenti, divertendosi con attività creative e formative. Le lezioni di pozioni, erbologia, incantesimi, babbanologia, letture magiche e difesa contro le arti oscure saranno la cornice per le avventure educative progettate con l’approccio Edu-LARP, che combina apprendimento e gioco per stimolare mente e corpo.

Le sorprese non finiscono qui e vanno anche “fuori porta”: il 7 e 8 settembre, i maghi e le streghe in erba vivranno un’esperienza unica durante il weekend per famiglie a Montegrotto Terme. Immersi nel verde del bosco dell’Hotel Vulcania e circondati dal relax delle piscine termali, i giovani apprendisti si dedicheranno a due giorni incantati, ricchi di lezioni di pozioni, incantesimi, letture magiche e difesa contro le arti oscure, mentre i genitori potranno godere di momenti di relax e spettacoli straordinari curati dal gruppo di mentalisti e illusionisti italiani “Mentalism Friends”. Un vero e proprio gioco di ruolo (LARP) per bambini ambientato in una scuola di magia in stile Hogwarts.

Infine, il 27 settembre, la magia si trasferisce a Sant’Alberto con l’avventura speciale “La casa nascosta a Sant’Alberto”, presso la Casa Museo Olindo Guerrini. Nell’ambito dell’iniziativa Settembre Santalbertese, dalle 16:30 alle 19:00, i giovani apprendisti maghi e streghe, dalla quarta elementare alla terza media, sono invitati a scoprire i misteri e le meraviglie di questa dimora storica. Tra le pagine di antichi volumi e tra i sentieri nascosti del giardino, i partecipanti prepareranno pozioni misteriose, lanceranno incantesimi e affronteranno sfide oscure per svelare un antico segreto e conquistare una preziosa ricompensa. Anche questo evento è gratuito e l’iscrizione è necessaria.

Questi eventi fanno parte del progetto pedagogico “Scuola per Apprendisti Maghi e Streghe” di Kid Lights, un’organizzazione no-profit dedicata a creare esperienze educative innovative. Utilizzando l’approccio Edu-LARP, Kid Lights offre un’avventura che trasforma l’apprendimento in un viaggio magico e stimolante, integrando discipline STEAM e promuovendo la creatività e l’intelligenza emotiva nei bambini.

Le iscrizioni agli eventi sono aperte e i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni sul programma, visitate www.kidlights.it o contattate info@kidlights.it.