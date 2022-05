Nell’ambito della XXII edizione Faentina della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, sabato 28 maggio, dalle 17, presso la Palestra della Scienza (Palazzo Cova, Via Cavour 7, Faenza) si terrà l’inaugurazione dell’installazione “Via dei Pianeti” di Sergio Sangiorgi. A seguire, dalle 21, l’astronomo Paolo Ochner terrà una conferenza sul tema “Nascita ed Evoluzione del Sistema Solare“, che sarà anche trasmessa in diretta, per chi non può partecipare in presenza, sul canale YouTube del Gruppo Astrofili Faenza (https://youtube.com/astrofaenza)

La Via dei Pianeti è la rappresentazione del nostro Sistema Solare in scala 1:un miliardo, dove un metro equivale a un milione di km, e un centimetro a 10.000 Km, ideata e realizzata dal faentino Sergio Sangiorgi.

E’ composta da due installazioni: la principale e più dettagliata, che rappresenta in scala il Sole e tutti i pianeti, è collocata nel portico del “Palazzo Cova”, mentre su via Firenze, tra la “Rotonda 100 km del Passatore” e il “Cimitero dell’Osservanza”, sono posizionate a terra delle piastrelle che rappresentano le dimensioni dei pianeti fino a Saturno, e le posizioni delle relative orbite, immaginando il Sole posto sulla rotonda. Due ulteriori piastrelle sono posizionate più lontano, all’altezza di Piazzale Sercognani e della “Rotonda della Balena”, per rappresentare dimensione e distanza di Urano e Nettuno.

Percorrendo via Firenze si potrà immaginare quanto spazio buio, vuoto e silenzioso esista tra il Sole e i vari pianeti, e quanto questi siano piccoli in queste enormi distanze.

L’inaugurazione avrà inizio alle 17, presso il cortile del Palazzo Cova. Verrà premiata l’alunna dell’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” autrice del miglior progetto grafico per le piastrelle.

Riprenderà alle 21, presso la sede di Palestra della Scienza in Palazzo Cova, con la conferenza “Nascita ed Evoluzione del Sistema Solare” a cura del dottor Paolo Ochner dell’Università di Padova, e responsabile della divulgazione per l’Osservatorio Astrofisico di Asiago UNIPD e OAPD-INAF.

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21, all’indirizzo

https://youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all’indirizzo

https://youtu.be/bcqZ2HvpPG4

Il cortile di Palazzo Cova è solitamente aperto al pubblico, e sarà quindi possibile visitarlo per vedere l’installazione in seguito all’inaugurazione. Per prenotare visite guidate, e per accertarsi dell’apertura, è possibile contattare la “Palestra della Scienza” attraverso i contatti sul sito https://www.palestradellascienza.it

Idea e realizzazione di Sergio Sangiorgi – Faenza

Testi: Dott. Paolo Ochner Osservatorio Astrofisico di Asiago UNIPD e OAPD-INAF

Progetto delle piastrelle: alunni del corso di grafica dell’ I.P. Persolino-Strocchi – Faenza

Con il contributo di “Le Maioliche – Il Centro Commerciale di Faenza” e “Fondazione della Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza – Credit Agricòle”

Con la collaborazione di Comune di Faenza, Gruppo Astrofili Faenza APS e Palestra della Scienza APS