Mercoledì 24 luglio, presso l’Asilo Azzaroli a Sant’Agata sul Santerno (Ra), è stata inaugurata l’installazione di un ponte tibetano grazie ad una donazione da parte dei soci della Round Table 11 Ravenna.

Durante gli eventi alluvionali di maggio 2023, i soci del Club si sono attivati, fin da subito, su più fronti, cercando di dare supporto sia materiale che economico nelle località colpite.

Ai tempi fu creato un hub di raccolta e smistamento dei beni di prima necessità, raccogliendo da tutta Italia generi alimentari, pale, tira-acqua, idro-pulitrici, generatori e tanto altro, poi smistati sul territorio.

Inoltre, fu lanciata una raccolta fondi, in parte devoluta all’acquisto ed installazione di un ponte tibetano, per il quale si ringraziano i numerosi donatori ed in particolare il nostro ex socio Davide Basile che si è contraddistinto come proponente dell’attività ed azioni di coordinamento.

Il consiglio direttivo ha selezionato l’asilo Azzaroli come destinatario dei fondi, in quanto colpito in modo significativo dall’alluvione, con il fine di arricchire ed ampliare con nuove attrazioni, un luogo sereno ed accogliente frequentato da bambini.

Presenti all’inaugurazione il Presidente Giulio Reale ed i soci Matteo Minardi, Enrico Carone, Filippo Bongiovanni, Andrea Zalambani e Fabio Amadei, una collaboratrice della scuola e diversi bimbi.

La Round Table è un Service Club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori. Si propone di promuovere l’amicizia tra i propri membri e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, differenziandosi da altre analoghe organizzazioni per il fattore dell’età, in quanto si perde il diritto di appartenervi al raggiungimento del quarantesimo anno di età: si tratta, quindi, di un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro delle esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.