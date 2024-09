L’ARAR (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta APS) nel 2022 ha siglato con l’Amministrazione Comunale un patto di collaborazione per la cura, la tutela e la valorizzazione di attività legate alla divulgazione a alla didattica dell’Astronomia, avente per oggetto il Parco Baronio.

Il Parco è già sede di attività di divulgazione dell’Astronomia: a cadenza mensile, infatti, vengono svolte lezioni di Astronomia all’aria aperta, per i soci dell’Associazione e per il pubblico.

Nel 2023 è stato sottoposto il progetto, finanziato al 70% nell’ambito dei Patti di Collaborazione, per l’installazione di un Cerchio di Ipparco, strumento affine alle meridiane e agli orologi solari, in grado di evidenziare, in base alla forma della sua ombra, i giorni in cui cadono gli equinozi.

Nell’ottobre 2023 è stata definita con l’Amministrazione Comunale la posizione (la piazzola arredata situata a Nord del Parco) e alla fine di agosto 2024 è stato installato il Cerchio di Ipparco da parte dell’ARAR.