La Dott.ssa Federica Dal Pane, laureata in Tecniche Audioprotesiche e titolare ha da marzo 2024 del centro audioprotesico “SENTO FELICE” con sede a Faenza in Viale Marconi n. 189, con la collaborazione della figlia Rachele Gambi ed il supporto di Confcommercio ASCOM ha scelto di ampliare la presenza sul territorio per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini inaugurando sabato 31 gennaio un nuovo centro a Bagnacavallo in Via Vecchia Darsena 28/A – 28/B.

L’apertura di questo nuovo centro, primo Centro Acustico nel territorio del Comune di Bagnacavallo, rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e di impegno verso la comunità, con l’intento di offrire alle persone più fragili un servizio di eccellenza che la Dott.sa Dal Pane ha acquisito nella sua trentennale esperienza in tutta la Romagna.

L’attività infatti si rivolge a persone con deficit acustici, principalmente persone anziane (in Italia, una persona su tre tra gli ultasessantenni è colpita da deficit acustici ed il dato è destinato ad aumentare) ma anche a soggetti più giovani affetti da patologie fin dalla nascita oppure portatori di disabilità, a lavoratori con sordità professionale, ecc..

Presso i centri SENTO FELICE, che utilizzano tecnologie di ultima generazione e si occupano anche della fornitura di apparecchi acustici in convenzione con AUSL e INAIL per gli aventi diritto, è possibile effettuare test dell’udito gratuiti, ricevere consulenze personalizzate, assistenza tecnica e manutenzione continua con soluzioni su misura per ogni esigenza, il tutto finalizzato a migliorare la qualità dell’ascolto e quindi della vita.

All’inaugurazione del nuovo centro ha presenziato l’Assessore del Comune di Bagnacavallo con delega alle attività produttive Fabio Bassi.