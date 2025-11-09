Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’inaugurazione del negozio di frutta e verdura “Profumi di Calabria”, in Via Ravegnana 43 a Faenza.

Il negozio, aperto già da qualche giorno, è gestito da Epicoco Almina, una giovane ragazza che ha deciso di investire sulla qualità e sui sapori genuini di prodotti selezionati. In precedenza Almina è stata la proprietaria di un banco di ortofrutta al mercato per un paio di anni e, forte di quell’esperienza, con il supporto di Confcommercio ASCOM Faenza, ha deciso di aprire un negozio di vicinato, che vuole essere anche un luogo d’incontro dove far conoscere le tipicità della Calabria, terra di origine della sua famiglia con cui ha un forte legame; non solo quindi frutta e verdura nostrani ma anche prodotti tipici calabresi come arance, frutta secca, sott’oli e vini.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.