La U.O di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla Dott.ssa Marina Terzitta, ne ha fortemente richiesto l’installazione per fornire un miglioramento qualitativo del servizio in favore dei degenti.

Il progetto rientra nel percorso di umanizzazione delle cure con l’intento di rendere l’assistenza sanitaria più attenta alla persona nel suo complesso, senza identificare la persona solamente con la malattia.

Il percorso di umanizzazione delle cure rappresenta infatti una filosofia della cura che, tra le molte azioni concrete, prevede anche la creazione di ambienti accoglienti non solo per il paziente, ma anche per il nucleo familiare.

L’introduzione della musica permette di esprimere questo concetto nella sua forma più delicata ed elegante.

Non è infatti la prima volta che il reparto di Terapia Intensiva del P.O di Ravenna vede la musica protagonista. A Natale 2024, grazie alla disponibilità ed alla generosità di Luca Felloni, musicista e chitarrista di comprovata esperienza, in accordo con la Direzione Medica di Presidio, è stato possibile proporre ai pazienti ed ai parenti musica dal vivo per alcune ore.

L’esperienza è risultata molto gradita sia ai pazienti, che ai parenti che agli operatori sanitari ed ha alleggerito, in un modo intimo e delicato, la degenza in un reparto particolare.

La Terapia Intensiva di Ravenna è inoltre un reparto aperto su 24 ore su 24 affinchè ogni paziente, se lo desidera, possa sempre avere accanto a sé gli affetti più cari, nel rispetto della intimità di tutti gli altri degenti, abbattendo le classiche ed ormai obsolete barriere relazionali, fisiche e temporali nell’accesso stesso al reparto.

La realizzazione dell’impianto di filodiffusione è stata possibile grazie alla donazione della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese.

La donazione della BCC Ravennate Forlivese e Imolese non si esaurisce nel solo gesto pratico e concreto dell’avere reso possibile l’installazione dell’impianto.

Il generoso gesto si inserisce in realtà in un orizzonte molto più ampio del processo di umanizzazione che mira a garantire il rispetto, la dignità e la partecipazione della persona assistita.

La musicoterapia infatti è uno degli importanti interventi non farmacologici che migliorano il benessere psico-fisico del paziente e dei familiari con un effetto diretto di riduzione del livello di stress ed ansia, facilitando il rilassamento ed il benessere emotivo.

Il Presidente del Comitato Locale di Ravenna della banca, Riccardo Morfino, ha ricordato come la Bcc sia sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera mettendo in atto iniziative concrete per dimostrare la vicinanza alle persone.