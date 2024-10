Inaugurato lo studentato diffuso “San Vitale – San Giovanni” con 30 posti letto

È stato inaugurato uno studentato diffuso nel centro di Ravenna, che offre 30 nuovi posti letto per studenti fuori sede e internazionali. Gestito da ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, grazie a una locazione di 12 anni da parte della Parrocchia S. Vitale. Si tratta di camere doppie e singole dislocate tra via Cavour e via Girolamo Rossi, la maggior parte delle quali già occupate, a cui si può accedere per reddito e merito