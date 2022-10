Inaugurato lo studentato a Santa Teresa

Inaugurato lo studentato universitario a Santa Teresa. 25 posti letto, una cucina comune, un refettorio, due sale studio, una lavanderia e una sala tv. Lo studentato è un progetto di ER.GO., l’azienda regionale per il diritto agli studi superiori, che ha trovato all’interno dei locali di Santa Teresa un luogo ideale per realizzare la prima residenza universitaria in città, in attesa degli alloggi previsti in viale Farini (progetto a cura di Comune di Ravenna, Ravenna Holding e Fondazione Flaminia).

Opera Santa Teresa ed ER.GO. hanno quindi poi studiato un progetto di recupero degli spazi, diventati quindi operativi nei giorni scorsi, con i posti letto che sono andati quasi tutti esauriti, con la maggior parte degli studenti iscritti a Conservazione e Restauro dei Beni Culturali