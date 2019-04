Con l’inaugurazione ufficiale dello Hierbas, ieri sera (venerdì), nel cuore di Milano Marittima, si è riacceso – dopo un’estate a fari spenti – il più rinomato angolo di movida della riviera (quello in cui è nato il format Pacifico).

Taglio del nastro in grande stile in viale Romagna alla presenza di politici, sportivi e vip. Il nuovo look del locale – improntato sul verde dopo l’oro del Pepita – ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alla consolle della nuova avventura imprenditoriale la Lobby Agency di Padova, una quotatissima società specializzata nell’entertainment, che già gestisce sei locali in quasi tutte le province del Veneto. E tra questi locali c’è anche lo Hierbas di Jesolo, una delle insegne più glamour del lido veneziano.