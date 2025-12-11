Inaugurato l’hub intermodale alla stazione ferroviaria di Faenza

Inaugurato ufficialmente l’hub intermodale della stazione ferroviaria di Faenza. Il nuovo punto di partenza degli autobus del trasporto pubblico locale è stato intitolato alla memoria di Cassandra Pavoni, figura di riferimento della società faentina di fine Quattrocento. 2 milioni e 900 mila euro il costo complessivo della riqualificazione urbana, quasi 900 mila euro garantiti dal Piano operativo del fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture della Regione. Nell’area dell’ex scalo merci sono 6 ora le fermate a disposizione per i bus. A fianco un parcheggio da 25 posti auto e una nuova rotatoria che si affaccia in via Scalo Merci. Inaugurata anche la nuova sala d’aspetto, mentre sono state installate in questi giorni le panchine. Gli altri arredi arriveranno nelle prossime settimane.