Inaugurato il presepe di San Francesco: iniziata la raccolta firme per salvarlo

Inaugurato, nella mattina della vigilia di Natale, il presepe meccanico di San Francesco, a Faenza. Tante le persone già accorse per il primo giorno di apertura, tante già le firme raccolte per chiedere di salvare il presepe. L’antica creazione di padre Lambertini, da 25 anni curata e rinnovata da un gruppo di volontari coordinato da Roberto Gorini, rischia di essere esposta per l’ultima volta. Con l’addio dei frati francescani dalla parrocchia di San Francesco, infatti, si è aperto un futuro incerto