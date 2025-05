Oggi, giovedì 22 maggio 2025, si è tenuta a Faenza l’inaugurazione del Polo Archivistico Faentino.

Il Polo Archivistico Faentino si distingue come un modello unico a livello nazionale grazie alla sua capacità di riunire in un unico spazio la Sezione di Archivio di Stato, l’Archivio del Comune e l’Archivio dell’Unione della Romagna Faentina. Questa sinergia tra fondi statali e locali è stata realizzata grazie a una convenzione stipulata nel dicembre 2021 tra il Comune di Faenza e l’Archivio di Stato di Ravenna. L’edificio, che si estende su circa 1.000 mq, è stato concepito per assicurare la conservazione di un patrimonio documentale che copre oltre un millennio di storia, avvalendosi di più di 7 km lineari di scaffalature.

L’inaugurazione, svoltasi in via Antonio Zucchini 29, ha visto gli interventi da parte di figure di spicco nel panorama archivistico, tra cui quella di Elena Stefani (Soprintendente della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna), Stefano Vitali (ex Soprintendente della stessa Soprintendenza), Pierangelo Unibosi (Dirigente Area Legale e AA.II. dell’Unione della Romagna Faentina), Michela Dolcini (Direttrice dell’Archivio di Stato di Ravenna e Sezione di Faenza) e Gabriella Garavini (Responsabile del Servizio Archivi e protocollo dell’Unione della Romagna Faentina). Al termine delle presentazioni, i partecipanti hanno potuto godere di un momento conviviale con un rinfresco.

A partire da lunedì 26 maggio, il Polo Archivistico Faentino e la Sezione di Archivio di Stato apriranno regolarmente al pubblico. Gli orari di apertura sono stati pensati per permettere consultazioni sia al mattino che al pomeriggio, favorendo ricerche trasversali su entrambi i patrimoni: il martedì entrambi gli istituti saranno accessibili dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; il mercoledì e il giovedì sarà aperto solo il Polo Archivistico Faentino dalle 8.30 alle 13.00; il venerdì, invece, sarà aperta la sola Sezione di Archivio di Stato dalle 8.30 alle 13.30. Si consiglia la prenotazione per accedere ai servizi. Oltre alla conservazione, il Polo Archivistico ha l’obiettivo di rendere più viva e partecipata la fruizione dei documenti, proponendosi di aprire l’archivio a visite per studenti, che avranno la possibilità di osservare da vicino interessanti documenti della storia cittadina, una peculiarità non facilmente riscontrabile altrove. La volontà è anche quella di ospitare presentazioni di libri e altre iniziative culturali per coinvolgere attivamente la comunità, trasformando l’archivio in un luogo dinamico e accessibile.