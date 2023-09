È stato inaugurato questa mattina il percorso ciclopedonale lungo la strada provinciale 17 tra il comune di Fusignano e la frazione di Maiano Monti.

All’inaugurazione hanno partecipato il consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Ravenna Nicola Pasi e sindaco di Fusignano, la vice sindaca Lorenza Pirazzoli, gli assessori Andrea Minguzzi, Carlo Sante Venturi, Valentina Modena, la consulta di Maiano e i tecnici della Provincia di Ravenna.

L’intervento ha l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza stradale degli utenti deboli della strada provinciale 17, interessata da intensi volumi di traffico pesante. La ciclabile, di circa 850 metri, completa il tratto già esistente nell’abitato di Maiano Monti. La spesa complessiva dell’intervento ammonta a circa 400mila euro.

“Inauguriamo un’opera attesa da tempo che permette di collegare due segmenti già esistenti di ciclabile – dichiara il consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Ravenna Nicola Pasi -. Oltre alla messa in sicurezza del tratto, lo scopo è quello di incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti brevi tra le nostre frazioni. L’opera è attuata all’interno di un accordo di programma che, con lo stesso spirito di collaborazione tra gli enti, vedrà prossimamente ulteriori interventi anche ad Alfonsine e a Lugo”.