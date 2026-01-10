Inaugurato il palazzetto di Sant’Agata sul Santerno, ristrutturato dopo l’alluvione

Nuova inaugurazione per il Palazzetto dello Sport di Sant’Agata sul Santerno, restaurato dopo l’alluvione, al termine di un cantiere da 470 mila euro, che ha presentato qualche ritardo. Il recupero della struttura intitolata a Giorgio Gadoni è stata affidata a Sogesid, presente alla giornata di oggi, insieme alla struttura commissariale e alla Regione Emilia-Romagna, con l’assessora Roberta Frisoni. L’inaugurazione è stata festeggiata con un torneo di minibasket fra Lusa Basket Massa, Lugo Aviators, Junior Basket Ravenna e Basket Russi