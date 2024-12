Riaperto il piano terra della scuola di Musica Sarti. Era stato distrutto dall’alluvione

Cerimonia ufficiale di nuova inaugurazione per la Scuola di Musica Sarti di Faenza. La scuola, all’interno del complesso degli ex Salesiani, vide il piano terra e il seminterrato distrutti dall’alluvione. Quasi 950 mila euro di danni: andarono persi strumenti musicali, spartiti, donazioni, aule e uffici. In tutto il complesso salesiano si sono contati danni per 2 milioni di euro.

Pochi giorni dopo l’alluvione, la scuola è però riuscita a ripartire, concentrando tutte le attività al primo piano. 400 gli iscritti, una trentina i docenti. In questi mesi sono state riaperte anche le aule al piano terra ed oggi è stato possibile organizzare un momento con tutte le realtà che hanno aiutato a liberare i locali da acqua e fango e a ricostruirli.