Inaugurato il nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Ravenna. Tre nuove sale operatorie, che entreranno in funzione a breve, dedicate all’alta complessità chirurgica, grazie anche all’acquisizione di un nuovo robot chirurgico. Salgono a 13, complessivamente, il numero delle sale operatorie del Santa Maria delle Croci. L’arrivo dell’apparecchiatura digitale è stata possibile grazie alle donazioni di Fondazione Cassa di Risparmio Ravenna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Confindustria Romagna e Ail Ravenna. Iniziata una raccolta fondi anche per l’acquisizione di una seconda nuova colonna laparoscopica ad altissima definizione.

La realizzazione del nuovo blocco chirurgico ha inoltre permesso l’esecuzione dei lavori per la prima fase del miglioramento sismico dell’intero edificio. L’investimento complessivo ammonta a 7 milioni e 300 mila euro