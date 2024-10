Inaugurato il Museo Gaeta a Faenza

Inaugurato ufficialmente il museo Gaeta. Già aperto da alcuni mesi, il museo si trova al piano superiore del laboratorio che Goffredo Gaeta ricavò restaurando la vecchia centrale idroelettrica in via Firenze. Al piano terra l’atelier verrà portato avanti dalle figlie dell’artista faentino, Claudia e Flavia, mentre al livello superiore saranno esposte 200 opere, un piccolo esempio dell’immensa produzione artistica di Gaeta, presente dall’estremo Oriente fino agli Stati Uniti. Tanti i premi prestigiosi e i riconoscimenti assegnati negli anni a Gaeta. Non solo ceramica. Famosissime le vetrate a decorare soprattutto i luoghi di culto, poi il lavoro del bronzo e dei metalli preziosi, del marmo e dell’acciaio.