Inaugurato il festival Prospettiva Dante

Ha inaugurato mercoledì pomeriggio, ai Chiostri Francescani di Ravenna, “Prospettiva Dante”, il festival interamente dedicato al Sommo Poeta, un intreccio di ricerca, alta divulgazione e arti, caratterizzato da incontri, spettacoli e concerti.

Il titolo scelto per questa XIII edizione del festival è tratto dal verso «Versi d’amore e prose di romanzi» (Purgatorio XXVI, v. 118).

Tra gli ospiti delle cinque giornate di incontri e spettacoli Gabriele Lavia, Roberto Mercadini, Paolo Rumiz, Jacopo Veneziani , Tosca e molti altri, per un ricchissimo programma di eventi, che si svolgeranno come di consueto presso gli Antichi Chiostri Francescani.