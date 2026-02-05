La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha tagliato il nastro del supermercato Conad di via Caduti per la Libertà 56 a Cervia che ha riaperto giovedì 5 febbraio dopo i lavori di ristrutturazione.

Alla breve cerimonia erano presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta, e il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

All’evento ha preso parte anche una delegazione di studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia “Tonino Guerra”, guidata dalla dirigente scolastica Scilla Reali: la scuola sta aprendo una collaborazione con CIA-Conad per l’inserimento a scopo formativo dei ragazzi nel mondo della distribuzione organizzata.

Il parroco, don Dario Szymanowski, ha impartito la benedizione ai presenti.

Il rinnovamento ha riguardato gran parte dei 950 metri di area vendita: sono stati aggiornati completamente il banco gastronomia, che mette a disposizione un’ampia gamma di piatti caldi e freddi, il reparto ortofrutta, la macelleria a libero servizio, il banco servito della pescheria e i frigoriferi per latticini e surgelati, ora a ridotto consumo energetico. Tra le novità anche i terminali per la spesa smart, che si sono aggiunti alle casse veloci esistenti.

Completano l’offerta la panetteria e pasticceria, i surgelati, la drogheria alimentare e un vasto assortimento dedicato alla pulizia della casa, alla cura della persona e al pet care. Sugli scaffali sono in evidenza le referenze del progetto “SiAmo Emilia-Romagna” di CIA-Conad, che valorizza le produzioni locali e accorcia le filiere, con un assortimento ricco di prodotti tipici e di stagione provenienti da fornitori della regione.

Il negozio dà lavoro a una cinquantina di persone, per il 60% donne. Lo gestisce la Supermercati Pinarella di Marco Mazzoni e soci, che opera dal 2020 e gestisce anche altri due Conad a Cesenatico e Pinarella, impiegando nel complesso 169 addetti. I soci di riferimento per il Conad di Cervia sono Marco Burioli e Florin Palacean.